Brigitte Macron : Nouvelle coupe, marques fétiches, son évolution look...

Le style de Brigitte Macron est de nouveau à la une. Alors que notre première dame accompagne le président en visite au Luxembourg, ce mercredi 29 août, le magazine Gala se penche de nouveau sur le look de l'épouse d'Emmanuel Macron qui s'astreint à une heure de vélo d'appartement par jour pour entretenir sa silhouette taille 36. Depuis l'élection du nouveau président, de légers changements sont perceptibles, dans sa coupe de cheveux par exemple, tandis que des ajustements en termes d'organisation ont été nécessaires...

Comme Brigitte Macron le confiait le 3 juillet lors l'inauguration de l'exposition Dior à Paris, elle se sait désormais scrutée par le monde entier et, en quelque sorte, l'ambassadrice d'un certain savoir-faire français en matière de mode : "Quand je voyage, on me parle sans arrêt de la manière dont je suis habillée, de l'importance de la mode. On montre dans le monde entier tout ce que nous savons faire. (...) Je suis très très fière si je peux contribuer un petit peu à donner une forme de visibilité. C'est très important pour moi", avait-elle confié face à la caméra de Francetvinfo. Elle aimait Maje, Ba&sh ou Comptoir des cotonniers, depuis quelques années, les portes du luxe lui sont ouvertes...

Sa robe favorite

Pour son look, Brigitte Macron bénéficie des conseils de Delphine Arnault, directrice générale adjointe de Louis Vuitton, marque clé de son vestiaire. La première dame est devenue très amie avec Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de la marque. "Sa coupe favorite ? La robe droite, courte, aux motifs légers croisés sur la poitrine et la taille, peut-on lire cette semaine dans Gala. Un modèle dessiné pour elle par Ghesquière." Brigitte craque pour son talent et celui d'autres créateurs, comme elle l'évoquait dans sa récente interview retentissante dans Elle : "J'ai la chance d'avoir rencontré Nicolas Ghesquière qui me comprend et me connaît, dont j'admire la sensibilité et le talent. Karl Lagerfeld est également un immense créateur et artiste pour lequel j'ai amitié et admiration. J'adore Olivier Rousteing [Balmain, ndlr], Alexandre Vauthier et tant d'autres encore." À propos de Brigitte, Lagerfeld confiait récemment qu'elle avait "les plus belles jambes de Paris".

De fait, un look se dessine, un vestiaire s'étoffe. Et si le public craque pour sa veste Vuitton, celle qu'elle portait le soir de la victoire, certains grincent aussi des dents. "Face aux critiques, pointant ses tenues hors de prix, Brigitte Macron s'offre une pirouette en recyclant certaines pièces de son dressing, à l'instar de Kate Middleton", écrit Gala. De très nombreuses pièces lui sont également prêtées. Son statut lui rend cependant impossible de faire désormais elle-même son shopping même si elle parvient à sortir tous les jours du palais incognito. Elle est donc aidée par le styliste Mathieu Barthelat Colin, comme le révélait le 15 juin le journaliste Marc Beaugé dans Quotidien.

Juste au-dessus du genou

Quant à la longueur de ses jupes, tant commentées, Brigitte répondait avec humour dans Elle que celles signée Alaïa étaient trop courtes : "Les miennes sont au-dessus du genou, pas mini. Les minijupes, j'en ai porté plus jeune. On les cachait dans notre sac pour sortir... Et on mettait un bloomer en dessous parce qu'on dansait le rock. Et puis on est passé du très court au très long, et un jour que je portais justement une jupe très longue, ma grand-mère m'a dit : 'Oh bah dis donc, on dirait une grand-mère à poussière.' Terminé !"

Côté cheveux, nos confrères de Gala ont également noté du changement : "Cet été, [Brigitte] a opté pour une nuance de blond plus claire et plus tendance. Son carré s'est allégé. Sa frange, désormais mise de côté, et son maquillage plus naturel mettent en valeur son visage et lui donnent un coup de jeune."

Pointu, dans l'air du temps et chic, le look de Brigitte Macron se montre surtout varié, évoluant de la robe très bien coupée au jean slim, du simple chemisier blanc à la veste structurée. De quoi affoler les rédactrices mode pour les cinq prochaines années.

