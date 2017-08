Brigitte Macron plus populaire que Beyoncé ? Sa côte de popularité explose !

Star de la campagne présidentielle, Brigitte Macron est également la star de l'été. Trois mois après son arrivée à l'Elysée, l'épouse d'Emmanuel Macron est toujours aussi populaire. Toutes ses apparitions créent l'événement, ses looks sont scrutés aux quatre coins du monde et même la presse étrangère l'adore.

Alors qu'une charte pour définir son rôle officiel sera bientôt être dévoilée par l'Elysée c'est une toute autre histoire qui la propulse aujourd'hui au devant de la scène. En effet, fin juin, la marque H&M a pris l'initiative de vendre un tee-shirt estampillé "Brigitte" en son honneur qui a ensuite était mis en vente dans le magasin parisien Weekday. Et ce fameux tee-shirt s'arrache comme des petits pains. Une des vendeuses de la boutique témoigne dans l'édition du jour du Parisien de cet incroyable succès : "C'est l'article que nous avons le plus vendu. Les premiers jours, il y avait même des gens qui faisaient la queue devant le magasin! On n'aurait jamais imaginé que ça marcherait autant. Il n'en reste jamais à la fin de la journée. En deux-trois heures on en vend cinquante".

Alors que la vente ne devait durer qu'une semaine elle continue depuis bientôt deux mois avec toujours le même engouement. Le tee-shirt "Brigitte" se vend même beaucoup mieux que celui crée en l'honneur de la superstar Beyoncé. Alors si vous vous demandez Who run the World ? Le réponse est simple, Brigitte Macron !

On ne sait pas en revanche si la première femme a eu droit à son propre exemplaire... Pour l'heure elle coule des jours heureux à Marseille où le couple présidentiel prend quelques jours de vacances avant la rentrée chargée qui les attend tous les deux.