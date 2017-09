Brigitte Macron : "Point d'ancrage" d'Emmanuel, des mots touchants à New York

Après avoir pris un bain de foule à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Emmanuel et Brigitte Macron se sont envolés pour New York, lundi 18 septembre, pour leur première visite officielle à l'Assemblée générale de l'ONU.

C'est tout sourire que l'on a pu voir la Première dame faire son apparition dans la Grosse pomme, sortant d'une chic berline pour rejoindre son hôtel, le non moins chic et réputé établissement 5 étoiles The Pierre, proche de la 5e Avenue et de Central Park. Brigitte Macron avait joué la carte du look élégant et décontracté en pantalon noir et veste de costume grise. Après un court repos et un peu de temps pour se rafraîchir, elle était déjà repartie pour une première visite.

En effet, la Première dame, qui a pris le temps de se changer et affichait un look plus strict en noir et blanc, était conviée sur le site du mémorial du 11 Septembre. Elle s'y est rendue avec ses officiers de sécurité, son chef du protocole José Pietroboni, son directeur de cabinet Pierre-Olivier Costa et son chef de cabinet Tristan Bromet. Brigitte Macron a pu en apprendre plus sur ce lieu chargé d'émotion grâce à Clifford Chanin, le directeur de l'éducation et des programmes publics du musée du 9/11. De son côté, Emmanuel Macron multipliait les rencontres, notamment avec le président américain Donald Trump, le président de la République islamique d'Iran Hassan Rohani ainsi qu'avec le coordinateur du haut comité des forces révolutionnaires et de l'opposition syrienne, Riyad Hijab.

Le mardi 19 septembre, Brigitte Macron et son époux ont rencontré la communauté française au Kaufmann Concert Hall de New York. Le président, qui avait fait un carton dans ce district lors du second tour de la présidentielle (94.7 % des voix mais avec seulement 51% de participation), a prononcé un discours. Toutefois, c'est son speech à la tribune de l'ONU, pour la 72e Assemblée générale, qui était surtout attendu. Emmanuel Macron, qui a rencontré à nouveau plusieurs dirigeants dont ceux de grandes ONG internationales en marge de son intervention, a livré un discours au cours duquel il a parlé de la Syrie, de la Corée du Nord ou encore du climat. Un discours auquel assistait Brigitte Macron, attentive et studieuse.

L'amour fait partie de ma vie

Si le couple Macron fait la Une de nombreux magazines français, de l'autre côté de l'Atlantique aussi il suscite une grande curiosité. Le président a d'ailleurs été interrogé à ce sujet par CNN. Il a décrit Brigitte comme son "point d'ancrage", capable de lui dire "la vérité chaque jour". Parlant de sa femme, il a ajouté qu'elle était "quelqu'un avec des convictions profondes, qui vous connaît pour ce que vous êtes, qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous représentez, votre fonction et les honneurs". Emmanuel Macron a beau avoir dit à CNN qu'il était difficile pour lui de parler de son couple, cela n'empêche qu'il a fait une touchante déclaration à sa femme. "L'amour fait partie de ma vie et de mon équilibre personnel", a-t-il dit en évoquant le "couple solide" formé avec Brigitte.

