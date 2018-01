Brigitte Macron : Pourquoi ne garde-t-elle pas les chic tenues qu'elle porte ?

Mais toutes ces luxueuses pièces appartiennent-elles à Brigitte Macron ? Non ! Dans son nouveau numéro, Capital révèle que ces chic tenues ne sont en réalité que des prêts. La première dame est en effet soumise à une règle très stricte, qu'elle respecte sans aucun écart. "La doctrine élyséenne exige que tous les cadeaux d'une valeur supé­rieure à 150 euros soient rendus", écrit que le magazine économique. Si elle le souhaite, Brigitte Macron peut conserver certains prêts si elle les achète, ce qui n'est arrivé que très rarement depuis son arrivée à l'Elysée en mai dernier. Mathieu Barthelat, styliste très discret de la première dame, gère sa garde-robe et c'est à lui qu'elle s'en remet pour trouver les looks les plus appropriés selon les circonstances.

N'allez pas croire pour autant que l'épouse d'Emmanuel Macron ne porte que les plus grands noms de la mode française. En décembre dernier, Le Figaro s'était intéressé à la garde-robe de la première dame. On apprenait ainsi qu'elle a conservé le basiques qu'elle avait l'habitude de porter avant. Parmi ses incontournables les jeans français Acquaverde mais aussi les mailles Molli, les smokings Pallas et les bagues Maison Auclert.