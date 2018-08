Brigitte Macron : Première dame chic avec la princesse et la reine du Danemark

Emmanuel et Brigitte Macron poursuivent leur tournée scandinave ! Arrivés mardi au Danemark et reçus par le prince héritier Fredrik de Danemark et son épouse Mary, le président de la République française et son épouse ont vécu une nouvelle journée chargée ce mercredi. Au programme, visite culturelle et réception avec la reine Margrethe II...

Ce mercredi 29 août, Emmanuel et Brigitte Macron étaient à nouveau de sortie. Ils ont d'abord visité le lycée Rysenteen à Copenhague, accompagnés du couple princier formé par Fredrick et Mary de Danemark. Les quatre personnalités se sont ensuite rendues au musée Ny Carlsberg Glyptotek, toujours dans la capitale danoise. Emmanuel et Brigitte Macron ont poursuivi leur journée marathon au Théâtre Royal de Copenhague, lieu d'une réception organisée pour le retour de la reine Margrethe II de Danemark. La ministre de la culture Françoise Nyssen était également de la partie.

Pour ces trois rendez-vous, Brigitte Macron s'est une nouvelle fois distinguée grâce à ses looks. Le premier était composé d'une veste à col motard rouge et d'une robe assortie. La première dame a ensuite porté une superbe robe blanche pour suivre le discours de son époux au Théâtre Royal.

La visite d'état des Macron est un peu perturbée par la démission de Nicolas Hulot, son ministre de la Transition écologique. L'ex-présentateur de l'émission Ushuaïa, le magazine de l'extrême (diffusée sur TF1) a annoncé son départ du gouvernement d'Édouard Philippe mardi matin sur France Inter, une décision motivée par son sentiment de solitude face aux enjeux environnementaux.