Brigitte Macron: Première dame toujours élégante avec le président à Saint-Denis

En marge des discussions avec le personnel de l'hôpital Delafontaine, Emmanuel et Brigitte Macron ont accepté volontiers de poser pour des photos souvenirs. Des clichés sur lesquels la première dame, débarrassée de sa doudoune et habillée d'un blazer en tweed Balmain, affiche son ravissant sourire.

La veste à double boutonnage et épaulettes portée par Brigitte Macron est issue de la pré-collection automne 2017 de Balmain, pensée par le directeur artistique de la Maison, Olivier Rousteing, et disponible sur le site de Balmain. Comme ses autres tenues - plus habituellement, c'est Nicolas Ghesquière qui habille la première dame -, la maison Balmain met à sa disposition son vestiaire, mais les tenues sont prêtées.

Il vous en coûtera 2 135 euros pour faire l'acquisition de cette pièce colorée.