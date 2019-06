Brigitte Macron, promesse tenue : retour dans les quartiers nord de Marseille

Semi Exclusif - Brigitte Macron à la sortie d'une visite de l'école de la 2ème chance à Marseille en compagnie du maire Jean-Claude Gaudin le 14 juin 2019. La veille, le jeudi 13 juin 2019, la première dame a rendu visite aux habitants de la cité Felix-Pyat dans les quartiers nords de Marseille. Elle a échangé pendant plus de deux heures avec des associations luttant contre les discriminations et les déserts médicaux. Elle était venu en avril 2017 et avait promis de revenir : c'est chose faite. A la suite de cette visite où Brigitte Macron a pu échanger avec les habitants, elle s'est rendue dans une salle de boxe de la cité du Castellas, la salle Noble Art Boxing 15. Ce vendredi, après la visite de l'école de la 2ème chance, Brigitte Macron a déjeuné avec Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille et Martine Vassal, présidente du conseil de la métropole d'Aix Marseille Provence. Lors de ces deux jours de visite privée, Brigitte Macron avait pour guide un proche, Jean-Philippe Agresti, doyen de la faculté de Droit et de Science Politique Aix Marseille comme lors de son premier passage en avril 2017.