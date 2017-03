Brigitte Macron : Que pense-t-elle de Carla Bruni ?

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, deux journalistes, Caroline Derrien et Candice Nedelec, ont décidé de se pencher sur l'un des couples incontournables de cette campagne 2017, Brigitte et Emmanuel Macron, avec la parution du livre Les Macron (éditions Fayard, en librairies le 8 mars).

Composé notamment de nombreux témoignages inédits de proches, cet ouvrage fait toute la lumière sur ce couple atypique et fascinant, en marche vers la conquête de l'Élysée. Si Brigitte Macron croit en la bonne étoile de son époux et qu'elle le voit bien succéder à François Hollande à la tête du pays, elle a également trouvé l'exemple à suivre si elle était amenée à devenir première dame de France.

Elle a très bien géré ; ça n'était pas facile

Selon ses confidences, la femme du leader du mouvement En marche ! ne veut naturellement pas répéter certaines erreurs du passé. En 2012, elle avait assisté aux pas hésitants de Valérie Trierweiler à l'Élysée et Brigitte Macron souhaite se préparer au rôle en cas de victoire. C'est ainsi que l'on apprend que Carla Bruni l'a beaucoup inspirée, elle trouve qu'elle s'est très bien adaptée à la fonction et qu'elle a su gérer la pression médiatique. Sa communication a minima, son look toujours chic et irréprochable et ses engagements représentent à ses yeux de vrais modèles.

Les deux femmes ne se sont toutefois jamais rencontrées. Même si tout oppose leurs maris, Brigitte Macron ne tarit pas d'éloges au sujet de l'actrice et chanteuse franco-italienne. "Elle a bien fait le job. On l'a beaucoup critiquée, et elle est passée au milieu de tout cela avec beaucoup de classe. Elle a très bien géré ; ça n'était pas facile", a-t-elle déclaré aux journalistes. Des mots qui seront probablement appréciés à leur juste valeur.