Brigitte Macron radieuse pour sa rencontre avec le Premier ministre d'Israël

Après avoir rencontré l'équipe de France de football avant son départ pour la Coupe du monde en Russie, le couple présidentiel a passé la soirée sous la verrière du Grand Palais à Paris, ce 5 juin 2018. Emmanuel Macron et son épouse ont inauguré l'exposition Israël@Lights aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et sa femme Sara Netanyahou.

D'abord vêtue d'un de ses fameux blazers croisés pour sa visite sportive à Clairefontaine, Brigitte Macron est ensuite restée dans le ton en optant pour une petite robe droite bleu marine, rehaussée de boutons-bijoux dorés, pour sa rencontre avec le Premier ministre d'Israël. Une tenue sobre mais non moins élégante, qui s'inscrit parfaitement dans le style épuré chic de la première dame.

Cette année, l'État d'Israël célèbre ses 70 ans. À cette occasion, la France et son pays ami ont organisé une saison riche en colloques, ateliers, spectacles et conférences dont cette nouvelle exposition qui en marque le coup d'envoi. Un événement en entrée libre qui se tient du 5 au 8 juin prochains et met en lumière l'innovation israélienne dans différents domaines à travers un parcours multisensoriel.

Le couple présidentiel s'est envolé aujourd'hui pour le Canada ou il sera reçu par Justin Trudeau le Premier ministre du pays qui l'accueillera à Ottawa. Une visite qui passera ensuite par Montréal. Ils seront reçus par le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Les 8 et 9 juin, Emmanuel et Brigitte Macron assisteront au sommet du G7 qui aura lieu à Charlevoix (La Malbaie).