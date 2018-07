Brigitte Macron ressort la jupe courte pour ses retrouvailles avec Melania Trump

Une nouvelles fois, la première dame Brigitte Macron a retrouvé ses homologues en marge du sommet de l'Otan, à Bruxelles. Une rencontre qui a eu lieu à la chapelle musicale Reine Elisabeth, à Waterloo sous la houlette d'Amélie Derbaudrenghien, compagne du Premier ministre belge Charles Michel et de la diplomate norvégienne Ingrid Schulerud.

Sans doute encore sous le coup de la joie après la qualification de la France en finale de la Coupe du monde – elle a été vue regardant le match avec un maillot à son nom pendant que son mari Emmanuel exaltait en tribune, en Russie – Brigitte Macron avait le sourire aux lèvres lors de sa rencontre avec les autres premières dames. Tout de blanc vêtue, elle avait opté pour un combo veste stricte mais élégante à manches longues et gros boutons et courte jupe du même acabit. La première dame avait déjà eu l'occasion d'exposer ses fines jambes. Quelques heures plus tard, pour le dîner de l'Otan, elle était vue en pantalon noir et veste déstructurée noire et blanche. Deux tenues signées Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton.

Lors de l'escapade pour assister au concert de musique classique, Brigitte Macron a pris la pose avec décontraction aux côtés des autres dames comme la très austère Emine Erdogan, première dame turque, ou Mojca Stropnik, la femme du président slovène Miro Cerar, ainsi que de Gauthier Destenay, le mari du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Elle aussi pu retrouver la First Lady Melania Trump, dont la descente de l'avion Air Force One a suscité moqueries et interrogations pour savoir s'il s'agissait... de son double ! La femme de Donald Trump avait quant à elle opté pour une robe assez simple de chez Calvin Klein alors que, quelques heures plus tard, elle prenait la pose avec Brigitte Macron dans une très jolie robe blanche en dentelle signée Elie Saab. Les deux femmes, qui se sont vues plusieurs fois notamment à la Maison Blanche, semblaient ravies de se retrouver.