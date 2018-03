Brigitte Macron ressort sa robe "royale" pour de chaleureuses retrouvailles

Le grand-duc Henri du Luxembourg a été reçu lundi 19 mars 2018 à l'Elysée par Emmanuel Macron pour la première visite d'Etat en France d'un souverain luxembourgeois depuis quarante ans. A cette occasion, la première dame française, Brigitte Macron, était présente. Le grand-duc et son épouse Maria Teresa sont accompagnés d'une importante délégation gouvernementale, dont le Premier ministre Xavier Bettel, et d'hommes d'affaires pour cette visite de trois jours centrée sur l'économie. Au mois d'août dernier, le tandem français s'était rendu au Luxembourg pour une rencontre particulièrement remarquée et appréciée, preuve que les relations franco-luxembourgeoises sont au beau fixe.

Remise de son bain de foule au Salon du Livre et surtout de son voyage très rempli en Inde, Brigitte Macron a repris le rythme des visites au sein du palais présidentiel. La robe à la coupe parfaite signée de sa maison fétiche, Louis Vuitton, est bleu roi, un ton parfait pour accueillir un souverain ! Les plus experts en garde-robe de l'épouse du président auront noté qu'elle a déjà porté cette tenue pour la venue en janvier du président de la république d'Argentine à Paris. Elle avait toutefois accordé la robe à une veste ton sur ton et choisi des collants noirs, tandis que ceux d'aujourd'hui sont couleur chair. Rayonnante malgré le froid, il en faut plus pour altérer le sourire de la populaire personnalité. Même les fake news qui la touchent n'auront pas raison de son enthousiasme.