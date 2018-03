Brigitte Macron retrouve ses premiers amours, toujours avec style

L'édition 2018 du Salon du livre Paris, la plus grande manifestation littéraire en France, a ouvert ses portes le jeudi 15 mars, une inauguration qui s'est déroulée en présence d'Emmanuel Macron et de son épouse. Le rendez-vous n'a pas manqué de rappeler de nombreux souvenirs à Brigitte Macron puisque, avant d'endosser le rôle de première dame, elle était professeur de lettres et de théâtre.

Accueillis avec beaucoup de ferveur à l'événement culturel qui se tient du 16 au 19 mars prochains au Parc des expositions de la Porte de Versailles, le président de la République et la première dame sont allés très volontiers à la rencontre des nombreux visiteurs invités à l'inauguration. Le couple était accompagné de la ministre de la Culture Françoise Nyssen et de Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet de Brigitte Macron. Radieuse dans un long manteau beige après avoir fait sensation en Inde, la première dame a visité durant deux heures le Salon du livre aux côtés de son époux. Le tendre duo s'est notamment posé avec un groupe de collégiens pour échanger.