Brigitte Macron : Sa rencontre bouleversante avec une fillette malade

Depuis son arrivée à l'Élysée, Brigitte Macron multiplie les engagements caritatifs. Dévouée à la lutte contre le harcèlement scolaire et pour les droits des enfants atteints d'autisme, elle se déplaçait à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon, le 18 juin 2019, afin d'inaugurer une maison de répit. Cet établissement offre à ceux qui consacrent leur vie à aider un parent malade ou handicapé "un moment où elles peuvent poser leurs valises, se ressourcer, confier leur proche", a rappelé Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.

Dans ce lieu neutre, on trouve une salle de jeu, des salons bien décorés et même un jacuzzi. Financée par des mécènes et les collectivités, la "maison du répit" a obtenu que les nuitées soient remboursées quasi-intégralement par la Sécurité sociale. Un point crucial qui "fait entrer le répit dans l'aide sociale", insiste Henri de Rohan-Chabot, cofondateur et délégué général de la Fondation France Répit, à l'initiative de cette innovation sociale. "Ce lieu a des vertus apaisantes", a souligné Brigitte Macron, élégante dans une robe rouge pour l'occasion, qualifiant "d'exceptionnelle" cette maison qui a déjà accueilli 450 familles d'enfants malades. "La maladie n'est pas gommée, elle est là, mais on peut l'oublier et vivre normalement", s'est-elle notamment réjouie.

Lors de sa visite à Lyon, Brigitte Macron a également pu faire la connaissance de Léa, une fillette malade. "Rencontre à Lyon avec la jeune Léa, l'association Petits Princes qui l'accompagne dans la réalisation de ses rêves, et ses parents", a indiqué Tristan Bromet, directeur de cabinet de la première dame, en diffusant sur les réseaux sociaux une image de cette rencontre et de ce moment d'échange.