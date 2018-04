Brigitte Macron "si extraordinaire" qu'Emmanuel "a peur qu'on la lui vole"

En quelques mois à peine, Brigitte Macron s'est imposée comme la première dame préférée des Français. Le meilleur indicateur de son excellente cote de popularité reste sans aucun doute le nombre de courriers qu'elle reçoit à l'Elysée. Dépoussiérant cette fonction de première dame qu'elle n'envisage pas seulement comme un simple rôle de figuration, l'ancien professeur de lettres et de latin est devenu un personnage incontournable du palais présidentiel, extrêmement complice avec son époux Emmanuel Macron. Jamais avant eux un couple présidentiel ne s'était montré aussi proche, une relation particulière qui attire toutes les attentions.

Dans son édition du dimanche 29 avril 2018, Le Parisien s'intéresse justement à cet amour fort qui unit Emmanuel Macron à son épouse. Grâce aux témoignages recueillis par le quotidien, un nouvel éclairage nous est proposé. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Brigitte Macron ne craint pas de perdre son époux, ce serait en fait plutôt l'inverse. "Emmanuel est très amoureux. Pas vraiment jaloux. Mais il fait attention à qui elle fréquente, à qui la regarde. Il la trouve tellement extraordinaire, il a peur qu'on la lui vole ! Elle, 'maternante' ? C'est lui qui la protège !", accepte de révéler une élue au Parisien. Le président est même décrit comme le compagnon rêvé, celui qui prend toujours soin de sa partenaire : "Dès qu'elle n'est pas là, il la cherche. Il lui prend la main, il ne la laisse jamais en retrait, la valorise. Exactement l'attitude dont tu rêves venant de ton mec...", ajoute cette même élue, visiblement très ouverte pour évoquer le couple présidentiel.

Elle est son tout

Le Parisien n'en reste pas là et propose aussi le témoignage de personnages publics sur ce sujet qui passionne tant. Le quotidien a ainsi récolté celui d'un ami proche d'Emmanuel Macron et de son épouse, l'animateur Stéphane Bern, le monsieur patrimoine du gouvernement. "Elle (Brigitte Macron) est la part non négociable de sa vie. Son principal soutien. C'est non seulement un couple, mais aussi une équipe", commente-t-il. "Elle est son tout. La phrase que j'ai le plus entendu du président durant la campagne, c'est : Où est Brigitte ?", révèle pour pour sa part Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l' Égalité entre les femmes et les hommes. Même avec l'emploi du temps très serré qu'on lui connaît, Emmanuel Macron "écourte ses déjeuners de travail pour prendre le café avec son épouse", précise Le Parisien. Brigitte Macron "est forte de ce grand amour qui s'est construit envers et contre tout", conclut avec tendresse Line Renaud.

