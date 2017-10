Brigitte Macron : Son exigence vitaminée à l'Élysée...

Brigitte Macron ne s'en est jamais cachée, elle prend soin de sa ligne et de celle de son mari Emmanuel Macron. Alors quand la première dame a investi le palais de l'Élysée au mois de mai dernier, avec pour mission d'y faire bien plus que de la figuration, elle s'est rapidement rapprochée de celui qui dirige les cuisines : le chef Guillaume Gomez.

Arrivé à l'Élysée il y a vingt ans, chef des cuisines depuis quatre ans, décoré du prestigieux titre de Meilleur ouvrier de France, Guillaume Gomez était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine le mercredi 18 octobre dans l'émission C à vous proposée en direct sur France 5. Celui qui a officié sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et est aujourd'hui au service de d'Emmanuel Macron, de son épouse et de leurs collaborateurs, sort un livre intitulé Cuisine, leçons en pas à pas aux éditions du Chêne.

En tenue de travail, irréprochable, paré de sa médaille de Meilleur ouvrier, le chef des cuisines de l'Élysée a refusé de se confier sur les préférences du chef de l'État, non pas par secret mais par "bons sens". Guillaume Gomez a simplement accepté de dévoiler une exigence de Brigitte Macron. "Tout ce que je peux vous dire, c'est que madame Macron, ce n'est pas un secret, souhaite qu'on lui serve dix fruits et légumes par jour", a-t-il déclaré, le tout en respectant la saisonnalité des produits proposés.

Installée au salon Fougères, situé au rez-de-chaussée du palais présidentiel, qu'elle secoue depuis son arrivée, Brigitte Macron entretient son irréprochable et élégante silhouette au quotidien. En plus de manger sainement, de proposer "du poisson grillé et des fruits de mer" aux convives qu'elle accueille avec son époux comme on l'avait appris en juillet dernier dans les pages de Gala, elle pratique le vélo d'appartement. Lorsqu'elle retourne au Touquet, où le couple présidentiel possède une maison, la première dame circule d'ailleurs presque exclusivement à vélo.