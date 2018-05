Brigitte Macron : Son sosie cartonne dans Un dîner presque parfait !

Depuis lundi 14 mai 2018, W9 diffuse de nouveaux épisodes d'Un dîner presque parfait. Les cinq candidats de cette spéciale mettant à l'honneur Le Touquet ont chacun proposé un repas à leur image. Parmi eux, Anne-Catherine a fait sensation. Il faut dire qu'elle a une certaine particularité : elle est le sosie – non officiel – de Brigitte Macron !

Lors des présentations, ses camarades ont en effet été surpris par sa ressemblance avec la première dame. Même teint hâlé, même silhouette fine, même chevelure blonde et même look élégant, Anne-Catherine pourrait aisément se faire passer pour l'épouse du président de la République Emmanuel Macron. Et ce ne sont pas ses concurrents qui diront le contraire... En effet, à peine l'ont-ils rencontrée qu'ils ont fait le lien. "Je vois Brigitte Macron entrer dans le salon, et là je me suis dit waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais un peu surpris", a lancé Criss. Même son de cloche du côté d'Aurélie : "Je ne savais pas que Brigitte avait une soeur jumelle."

Consciente d'être le sosie de la première dame, Anne-Catherine en joue. Ainsi, mardi 15 mai 2018, alors qu'elle recevait les autres candidats, elle a proposé un repas élyséen sur le thème du savoir-vivre à la française. De quoi cultiver un peu plus cette ressemblance frappante. Pour cette soirée présidentielle, Anne-Catherine a obtenu la note de 6,5/10. Elle ne remporte ainsi pas la compétition mais a, sans aucun doute, fait sensation !

