Brigitte Macron : Sortie stylée avec Stéphane Bern et importante déclaration

Vendredi 15 février, Brigitte Macron était de sortie. La première dame a bravé le froid et renoué avec le soleil de la Meuse pour une visite privée placée sous le signe du patrimoine. Elle y a retrouvé Stéphane Bern dans le cadre de la mission Patrimoine et a visité le chantier de restauration du Théâtre des Bleus de Bar, ancien théâtre de Bar-le-Duc de style italien. Grâce aux jeux Mission Patrimoine, l'établissement a reçu à l'automne un chèque de 358 000 euros.

Des photos de cette sortie ont été publiées sur le site de L'Est Républicain. Une vidéo est également visible sur le site de Vosges Matin. Les internautes y ont remarqué que la première dame a de nouveau mis en avant son style et son élégance. Habillée tout en noir et dotée d'un col roulé pour ne pas prendre froid, l'ex-professeur portait un sublime manteau de couleur prune paré de gros boutons.

Accueillie très chaleureusement, l'épouse d'Emmanuel Macron a bien sur visité le théâtre, échangé avec des membres de l'association et pris la pose avec eux. Le sénateur de la Meuse Gérard Longuet, également présent, a partagé sur Twitter des photos de cet événement et a remercié la mission Patrimoine : "La Mission Histoire et le Loto ont permis de récolter plus de 300000 euros pour aider les bénévoles qui se sont lancés dans ce projet titanesque. La Meuse prouve encore une fois qu'elle abrite un patrimoine magnifique et des habitants investis !"