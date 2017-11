Brigitte Macron : Stylée en doudoune, la première dame brave le froid pour Nemo

Si la France doit à François Hollande le concept de "président normal", l'épouse de son successeur, Brigitte Macron, se veut une "première dame normale" ! Un titre que notre first lady nationale a consolidé en l'espace de quelques minutes, le temps de promener son labrador. Tout en noir, comme Nemo, Brigitte Macron a bravé le froid avec style...

Météo oblige, de nouveaux changements s'imposent dans nos garde-robe. Doudounes, pulls, écharpes et gants deviennent les must de cette fin d'automne. Brigitte Macron les portait tous lundi soir (20 novembre 2017), au moment de sortir le chien présidentiel.

L'épouse du président Emmanuel Macron et Nemo ont fait quelques pas près du Palais de l'Élysée, dans le 8e arrondissement de Paris. Une Brigitte Macron chaudement habillée dans un manteau Moncler y a croisé et salué les gardes de l'Élysée, ainsi que quelques photographes.

Ce même lundi 20 novembre, Brigitte et Emmanuel Macron ont célébré la Journée Internationale des Droits de l'Enfant, une initiative de l'UNICEF, avec un groupe d'enfants et ados. Brigitte les a accueillis et raccompagnés, vêtue d'un pull noir Louis Vuitton.

Dès la prise de fonction d'Emmanuel Macron, le 14 mai dernier, Brigitte Macron s'est attiré l'attention et les faveurs de la presse mode. Figurera-t-elle sur la prochaine liste des personnalités les mieux habillées de la planète, dressée et publiée par Vanity Fair ? Réponse dans les mois à venir...