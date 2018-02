Brigitte Macron : Sur le terrain et à l'écoute des "Foulards noirs"

Brigitte Macron continue d'être active sur le terrain. Ce lundi 19 février 2018, l'épouse du président Emmanuel Macron a passé près de deux heures avec le collectif d'agricultrices et femmes d'agriculteurs Les Foulards Noirs, pour comprendre leur quotidien.

"Suite à la diffusion du documentaire sur France 5, nous avons aujourd'hui à sa demande rencontré Madame Macron chez l'une d'entre nous. Madame Macron, Me Bourolleau et M. Costa ont eu une oreille attentive et intéressée sur les problématiques agricoles. Merci à elle et à son équipe d'avoir fait le chemin jusqu'à nous", écrit sur Facebook l'une des militantes de ce mouvement.