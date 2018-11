Brigitte Macron : Un duo complice et concerné avec la reine Mathilde de Belgique

En cette seconde journée de visite officielle en Belgique, Brigitte et Emmanuel Macron ont continué de multiplier les apparitions pour poursuivre leur programme. Arrivé à Bruxelles lundi, le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde avec lesquels ils se sont rendus à Molenbeek-Saint-Jean pour visiter l'espace de coworking Smart/LaVallée, une ancienne blanchisserie transformée en bureaux et ateliers occupés par quelque 150 jeunes artistes et entrepreneurs des métiers de la culture.

Après quoi, le couple présidentiel s'est séparé pour honorer ses déplacements. Tandis que le président retrouvait le Premier ministre Charles Michel à l'université de Louvain-la-Neuve (Wallonie) pour répondre aux questions de quelque 800 étudiants lors d'une conférence qui avait pour thème l'Europe, la première dame de France a poursuivi sa journée au côté de la souveraine belge avec une belle complicité qui faisait plaisir à regarder.

Au cours de l'après-midi, Brigitte Macron et la reine Mathilde se sont effectivement rendues à Haut-Ittre, en Région wallonne, pour visiter La Maisonnée, un centre spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement d'adultes atteints d'handicaps mentaux. Au cours de cette entrevue, les deux femmes ont pu rencontrer et discuter avec les tuteurs et membres du personnel ainsi que les familles.

Toutes deux élégantes et stylées dans des tenues grises assorties, la première ayant opté pour un ensemble et une paire de bottines tricolores, tandis que la seconde était majestueuse dans une robe capée, Brigitte Macron ont également participé à un atelier de peinture ainsi qu'à une session spéciale médias où elles ont été interviewées par une pensionnaire.