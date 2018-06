Brigitte Macron, un roman français : la facette intime de la première dame

Dans la famille de Brigitte Macron, seule sa fille cadette Tiphaine (34 ans et avocate, née de son premier mariage avec André-Louis Auzière) a accepté de témoigner, évoquant la grande histoire d'amour de sa mère avec Emmanuel Macron. Les différents témoignages de Tiphaine qui intervient plusieurs fois au cours de ce documentaire, permettent que cette belle histoire d'amour soit racontée sereinement. Au milieu des années 1990, la première était âgée de 40 ans lorsque le second, son élève de 16 ans théâtre au lycée La Providence à Amiens, lui déclare sa flamme. Pour lui, elle décide, plus tard, de tout plaquer. "Si je devais donner une vision de l'amour, c'est Emmanuel et ma maman", confie notamment Tiphaine Auzière, qui décrit sa mère comme une "guerrière remarquable".

Elle est cruciale dans la fulgurance de l'ascension de son mari

Le documentaire raconte ensuite une histoire bien connue, celle du mariage du couple au Touquet en 2007 après treize années de relation, puis son installation dans la capitale où il se "lance à la conquête de Paris avec gourmandise". En 2014, lorsque Emmanuel Macron arrive à Bercy, Brigitte sort de l'ombre et la presse se pique de curiosité pour ce jeune ministre de l'Économie vivant avec une femme de vingt-quatre ans son aînée. "Brigitte est l'unique femme importante d'Emmanuel Macron dans sa vie", affirme la journaliste politique Anne Fulda. "Sa place a été sous-estimée alors qu'elle est cruciale (...) dans la fulgurance de l'ascension de son mari", ajoute son confrère Marc Endeweld.

Interviewé par L'Obs, la réalisatrice du documentaire, Virginie Linhart, a évoqué sa rencontre avec Brigitte Macron. Si elle n'intervient pas directement à l'écran, la première dame lui a effectivement donné son accord pour réaliser ce documentaire. Virginie Linhart avait d'abord rencontré en amont Pierre-Olivier Costa et Tristan Bromet, respectivement directeur et chef de cabinet de Brigitte Macron, pour un entretien préalable. "Elle est exactement comme tout le monde la décrit : extrêmement sympa, souriante, lumineuse", a décrit la réalisatrice. "Je ne parlerai pas, je suis juste une femme qui a eu beaucoup de chance : celle de rencontrer mon premier mari, d'avoir trois enfants, d'avoir exercé un métier que j'aimais, d'avoir rencontré mon second mari", lui a confié Brigitte Macron lors de leur entrevue.