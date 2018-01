Brigitte Macron, "un visage de la modernité" : La belle déclaration d'Emmanuel

Va-t-on finir par parler de Brigittemania ? De passage à Davos pour le Forum économique mondial qui s'y tenait jusqu'à ce vendredi 26 janvier 2018 et durant lequel il a prononcé un grand discours mercredi, Emmanuel Macron a accordé une interview exclusive à RTS Info, une chaîne suisse. Notre président n'a pas échappé à une nouvelle question sur son épouse Brigitte Macron et son rôle à ses côtés qui intrigue, on le sait depuis la campagne, au-delà même de nos frontières.

"Est-ce qu'elle a un rôle de conseillère ?", lui demande son interlocuteur. "Ce n'est pas ça et c'est plus que ça. C'est la personne avec qui je partage ma vie. Je dis souvent : 'Brigitte c'est moi, moi c'est elle.' Je peux pas dire que ce soit une conseillère, il y a une intimité, une complicité, qui fait qu'il y a parfois des désaccords, il en faut. On en discute en permanence. C'est une sensibilité, un regard qui est comme le mien. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de différences là-dessus, donc elle n'a pas ce rôle de conseillère. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'elle veut faire, explique Emmanuel Macron. Ensuite, je pense que c'est important qu'il y ait un couple et elle apporte ce qu'elle est, parce qu'elle n'est pas que mon épouse : elle une femme libre, responsable, qui est aussi un visage de la modernité, de ce que les femmes portent dans notre société. Et moi je suis très attaché à ce qu'elle ait, je dirais, son propre agenda, sa propre expression, qu'elle ait ses propres sujets, et qu'elle puisse à la fois porter cette féminité indispensable et quelques sujets sur lesquels son regard, sa sensibilité, sa patte, apportent... Je crois que c'est ça qui est attendu aussi." Cette séquence de l'interview a été isolée par nos confrères du Huffington Post.

Dans cette optique, Brigitte Macron dispose de son propre cabinet au sein de l'Elysée, un cabinet resserré composé d'un conseiller spécial du président qui assure la fonction de directeur de cabinet, Pierre-Olivier Costa, et d'un chef de cabinet, Tristan Bromet, avec lesquels elle mène ses propres missions. Son rôle est défini par une charte. La transparence est de mise. Notre première dame s'intéresse particulièrement aux questions d'intégration, celle des personnes handicapées par exemple, et assure son rôle d'hôtesse à l'Elysée comme lorsqu'elle organise une fois par mois des soirées culturelles (où sont conviés des pupilles de la nation, des enfants défavorisés) ou bien lorsqu'elle découpe la galette au côté du président.

La comédienne Meryl Streep, en promotion pour son film Pentagon Papers à Paris, a déclaré dans Gala que Brigitte Macron donne une image de femme forte et déterminée... C'est effectivement ce qu'elle est.

Ce vendredi soir, Brigitte Macron accompagnera Emmanuel Macron pour dîner avec Mauricio Macri, Président de la République d'Argentine, et son épouse, Juliana Awada Macri, au Restaurant Guy Savoy à la Monnaie de Paris.