Brigitte Macron : Une première dame toujours aussi belle et raffinée au Québec

L'allure impeccable de Brigitte Macron continue d'émerveiller ses admirateurs. Vendredi 8 juin 2018, la première dame de France est réapparue avec un sourire radieux au côté de son époux Emmanuel Macron pour une réunion avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et sa femme Sophie, un meeting qui était organisé en marge du nouveau sommet du G7 à La Malbaie, au Québec.

Vêtue d'une robe bleu nuit et d'un manteau assorti, Brigitte Macron était tout simplement ravissante, au comble de l'élégance pour incarner le chic à la française. Comme souvent lorsqu'elle choisit ses tenues, elle avait également décidé de mettre en valeur ses jambes, l'un de ses plus grands atouts. Complices et visiblement très accordés, les deux couples ont volontiers pris la pose devant les photographes, côte à côte, avant de se saluer chaleureusement. Un quatuor assorti et et moderne !

La veille, Brigitte et Emmanuel Macron (arrivés le 6 juin à Ottawa) avaient visité les rues du Vieux-Montréal, se prêtant à une dégustation du traditionnel sirop d'érable avant de rencontrer le Premier ministre du Québec Philippe Couillard et sa femme Suzanne Pilote.