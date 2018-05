Brigitte Macron : Une première dame toujours engagée pour les bonnes causes

Le lendemain, c'est-à-dire ce jeudi 31 mai, Brigitte Macron se joignait à son époux pour visiter le château remis à neuf de Voltaire à Ferney (Ain), une initiative portée par Stéphane Bern qui promeut le lancement du loto exceptionnel destiné à sauver des dizaines de monuments en péril. Organisé par la Française des jeux, le loto aura lieu le 14 septembre prochain, veille de week-end des Journées du patrimoine, et permettra de récolter des fonds qui financeront les futures restaurations du patrimoine. "Le patrimoine, c'est un engagement national pour défendre l'identité de nos territoires, a déclaré Emmanuel Macron. Nous avons besoin d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Si les gens y croient, on va mobiliser de l'argent privé car je n'ai pas envie d'augmenter vos impôts et la dette de vos enfants", a-t-il ajouté selon l'AFP. Ces initiatives permettront de "créer de l'emploi et de l'activité", notamment "dans les métiers d'art, la restauration, l'hôtellerie...", a-t-il conclu.