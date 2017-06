Brigitte Macron : Veste structurée, jean slim, robe courte... Son style décrypté

Chacune de ses apparitions fait sensation. Brigitte Macron ne cesse de fasciner la France et le monde entier. Parce qu'elle est l'épouse depuis plus de vingt ans du président de la République, Emmanuel Macron, et qu'elle l'a accompagné durant son impressionnante ascension. Leur différence d'âge a d'abord surpris, mais lors des déplacements officiels du couple, ce qui interpelle, c'est désormais surtout l'allure de la première dame : ses choix stylistiques sont à la fois modernes et sobres, très travaillés, mais en accord avec son naturel enthousiaste. Et ce n'est pas Cristina Cordula qui dira le contraire. Le magazine Gala ainsi que PurePeople ont enquêté sur la première dame et son goût pour la mode : une belle histoire d'amour !

Cette ancienne professeur de lettres – mère de Sébastien, Laurence et Tiphaine Auzière – affiche un look dynamique et élégant. Elle aime Louis Vuitton bien sûr, la maison qui l'a habillée pour le grand jour de la victoire présidentielle à la Pyramide du Louvre. Mais ses choix sont variés, allant de Balmain à Paule Ka en passant par Courrèges. Robe blanche graphique, jean slim, veste bleue structurée... La First Lady habille sa silhouette taille 36 de différents styles. Elle met en valeur ses jambes fines avec des tenues au-dessus du genou ou des pantalons moulants et, bien sûr, des escarpins - souvent de la marque Gianvito Rossi.

Douceur et dynamisme

Scrutée dès qu'elle est prise en photo, Brigitte Macron n'écoute pas que les conseils du discret Mathieu Barthelat Colin, comme révélé dès le 15 juin par Quotidien. Elle possédait avant d'arriver à l'Elysée et avant la campagne présidentielle une garde-robe très complète ! Certes, ce trentenaire expert en look, qui travaille dans toutes sortes de situations et pour des personnalités issues d'univers variés, collabore avec la première dame depuis plusieurs semaines, pour une raison essentielle : il n'est plus du tout possible pour la femme du président - à son grand regret - d'aller elle-même faire son shopping en passant de boutique en boutique, comme elle l'a toujours fait auparavant !

Pour l'épouse du chef de l'État, Mathieu Barthelat Colin se veut discret, n'en révélant que très peu sur ce qu'il apporte en matière de mode à une femme qui est déjà très au fait en la matière. Il lui a présenté ses idées, comme celle de porter des collants couleur chair et de miser sur des nuances plus douces en termes de maquillage – "moins de noir et davantage dans les bruns", précise Gala. Objectif, plaire aux Français en portant des pièces chic et stylées alliant douceur et dynamisme, les mots d'ordre de Brigitte Macron ! En revanche, a contrario de ce qui a été écrit, ce styliste n'est en aucun cas rémunéré, ni sur les deniers personnels de Brigitte Macron, ni aux frais du contribuable. C'est une belle publicité pour lui que les marques sachent qu'il s'occupe de la première dame et cela lui ouvre de nombreuses portes.

Si, pour tous les événements officiels à venir, la première dame a déjà fait son choix auprès de Nicolas Ghesquière (Vuitton), elle porte de nombreuses tenues de fabrication française, des marques courantes, à la portée de toutes les bourses.

