Brigitte Nielsen, 55 ans : Nouvelle tendre photo de sa petite Frida, 4 mois

"Rêve, ne t'arrête pas d'y croire", a-t-elle écrit en légende du cliché sur lequel elle prend la pose avec son nourrisson, né par fécondation in vitro en juin dernier. Aussi bien la mère que la fille sont apprêtées et assorties en robes vaporeuses et détails dorés. Comme à chaque fois qu'elle publie une nouvelle photo de son cinquième enfant, la star de Rocky 4 prend soin de cacher son visage.