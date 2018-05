Brigitte Nielsen : Enceinte à 54 ans !

Brigitte Nielsen, sculpturale blonde d'1m85, vient d'annoncer une grande nouvelle sur Instagram. Quatre jours après avoir posté une photo d'archive la montrant en compagnie de trois de ses quatre enfants, l'actrice danoise et italienne de 54 ans annonce sa cinquième grossesse. En légende d'une photo la montrant avec le ventre bien arrondi, celle qui fut l'épouse de Sylvester Stallone dans les années 1980 écrit : "La famille s'agrandit."

Bien sûr, une grossesse naturelle passée 45 ans est toujours difficile, mais cela existe. Des femmes ont également porté des enfants après 50 et 60 ans, des enfants conçus par fécondation in vitro. Brigitte Nielsen ne donne encore aucun détail sur cette grossesse... Peut-elle décidera-t-elle d'en parler plus tard. L'heure est à la célébration et l'actrice reçoit de nombreux messages de félicitations de la part de ses admirateurs.

Depuis 2006, Brigitte Nielsen est l'épouse de Mattia Dessi, un jeune homme de 39 ans. Il s'agit de son cinquième mari et ce bébé sera le premier pour le couple. Avant cette grande histoire d'amour, Brigitte Nielsen a partagé la vie de nombreux hommes et elle est la maman de quatre garçons : Julian, né le 12 avril 1984, avec son premier mari Kasper Winding ; Killian Marcus, né le 15 décembre 1989, avec un ancien fiancé, Mark Gastineau ; Douglas Aaron, né le 19 avril 1993, et Raoul Jr, né le 21 mai 1995, avec son quatrième mari Raoul Meyer.