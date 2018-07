Brigitte Nielsen : La jeune maman fête ses 55 ans

Brigitte Nielsen ne pouvait rêver plus belle façon de souffler ses bougies. La star de Rocky 4 et du Flic de Beverly Hills 2 s'est confiée au site américain People pour partager sa joie à l'idée de fêter son anniversaire. Elle a eu 55 ans le 15 juillet 2018.

"Fêter mon anniversaire n'a jamais été aussi joyeux. C'est la plus belle partie de ma vie, avec ma petite Frida, mon génial mari et nos quatre fils en pleine croissance. La vie est incroyable, on n'en a qu'une alors il faut en prendre soin et vivre pleinement", a-t-elle raconté. La star est mariée à Mattia Dessi (39 ans) et a eu quatre autres enfants : Julian, né le 12 avril 1984, avec son premier mari Kasper Winding ; Killian Marcus, né le 15 décembre 1989, avec un ancien fiancé, Mark Gastineau ; Douglas Aaron, né le 19 avril 1993 ; et Raoul Jr, né le 21 mai 1995, avec son quatrième mari, Raoul Meyer.

Brigitte Nielsen, qui a donc accueilli grâce à une FIV une petite Frida avec son nouvel époux - le premier enfant de monsieur -, a aussi fêté un autre bel anniversaire : 12 ans de mariage avec Mattia Dessi ! Soit des noces de soie.