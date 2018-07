Brigitte Nielsen, maman à 54 ans après dix ans de FIV : "Tout est possible"

Brigitte Nielsen a attendu les dernières semaines pour annoncer sa cinquième grossesse. À 54 ans, l'actrice danoise ne voulait prendre aucun risque. Le 22 juin 2018, la petite Frida voyait le jour pour le plus grand bonheur de la star et son époux Mattia Dessì, 39 ans. Un mois après cette grossesse hors norme, Brigitte Nielsen a célébré son 55e anniversaire et elle se confie dans les pages du magazine américain People. Elle raconte un parcours du combattant qui aura duré plus de dix ans...

Dans People, Brigitte Nielsen explique qu'elle a fait congeler ses ovocytes à l'âge de 40 ans. Le 8 juillet 2006, la star féminine de Rocky 4 et du Flic de Beverly Hills 2 épouse celui partage toujours sa vie, Mattia Dessì. Le couple décide d'avoir un enfant coûte que coûte. C'est le début d'une décennie de FIV (fécondation in vitro) et d'échecs : "C'est un chemin tellement long. Je veux que les femmes sachent que tout est possible, mais il faut être réaliste : nous avons eu tellement de déceptions."

Selon les médecins, Brigitte Nielsen n'avait que 3 à 4% de chances de pouvoir donner naissance à cet enfant. Mais l'obstination du couple finira par être récompensée : "Mon époux et moi voulions ce bébé depuis tellement d'années. J'ai finalement ma petite princesse." Déjà mère de quatre grands garçons, nés de relations précédentes, la Danoise vit cette nouvelle maternité avec soulagement et confiance : "Je suis plus capable, moins frustrée ou effrayée. Je sais exactement ce que je veux faire avec elle et où j'en suis dans la vie."

La petite Frida, qui est née par césarienne, devrait grandir bien entourée entre ses parents qui l'ont tant désirée et ses grands frères : Julian (34 ans) dont le père est le premier mari de Brigitte Nielsen, Kasper Winding ; Killian Marcus (28 ans) de Mark Gastineau ; Douglas Aaron (25 ans) et Raoul Jr (23 ans), du quatrième mari de l'actrice, Raoul Meyer.