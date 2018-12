Britney Spears : Affamée, elle ignore complètement son chéri !

La vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans ! Ceux de Britney Spears suivent avec attention l'évolution de sa relation avec Sam Asghari. Si la superstar a craqué pour le mannequin, c'est notamment grâce aux délicieux dîners qu'il lui offre...

Britney Spears est une femme gourmande. Ses plus de 20 millions de followers Instagram l'ont appris en découvrant une vidéo de la superstar et son chéri. Le couple s'est filmé avant de dîner, suscitant l'hilarité des internautes.

"T'es magnifique ! Ces chaussures te rendent vraiment sexy", complimente Sam Asghari à Britney. Cette dernière est bien plus intéressée par le restaurant que son homme a choisi. "Où est-ce qu'on mange ?", lui demande l'interprète de Baby One More Time. La réponse de Sam a provoqué le départ à la hâte de Britney Spears !