Britney Spears : Agacée par les critiques, elle réplique et chante... en live !

Britney Spears poursuit les représentations de son spectacle Piece of Me à Las Vegas. Pendant le show du 20 août, elle a décidé d'adresser un petit message à ses détracteurs qui lui reprochent de faire du play-back : la star a chanté, en live, une reprise de Bonnie Raitt.

Souvent pointée du doigt pour son utilisation régulière du play-back, Britney Spears a tenu à rappeler qu'elle savait encore chanter en live. Sur la scène de l'hôtel-casino Planet Hollywood, la star a déclaré : "J'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Ce matin je me suis réveillée et je me suis dit : 'Il y a tant de choses qui se passent dans le monde. (...) Mais la presse et les médias ne me lâchent pas depuis le début de ma carrière, c'est de la folie. Une minute, ils vous descendent et c'est horrible et celle d'après ils vous portent aux nues.' Je n'ai jamais vraiment parlé de ça, je suis une fille du Sud. Je viens de Louisiane. Je viens du Sud et j'aime que les choses soient claires. Alors je veux être certaine de vous donner des choses à raconter, bandes de fils de *****, ok ?"

Britney Spears a alors entonné, seule sur scène, le tube Something to Talk About de Bonnie Raitt. La star de 35 ans y a pris un plaisir visible (et ses fans aussi !), déambulant sur scène et faisant même chanter la foule. Sa soeur, Jamie Lynn Spears, a partagé la vidéo sur Twitter.