Britney Spears : Baiser en sueur à son chéri Sam après un entraînement de danse

Le 14 avril, Britney Spears a régalé ses fans en postant la vidéo d'un de ses entraînements de danse, chez elle à Los Angeles. Quand l'interprète de Baby One More Time ne s'exerce pas toute seule comme une grande pour garder la forme, elle peut compter sur son amoureux Sam.

Pas moins de 6 millions d'abonnés ont regardé la vidéo postée par Britney Spears sur son compte. On peut voir la chanteuse américaine de 36 ans, à la jolie silhouette retrouvée grâce à un nouveau style de vie beaucoup plus sain que par le passé (adieu la junk food et les virées en boîte de nuit avec Paris Hilton et Lindsay Lohan), danser entre les puissants bras virils de Sam Asghari. Alors, certes, depuis plusieurs années maintenant BritBrit danse de manière très mécanique comme si elle comptait mentalement chacun des mouvements qu'elle doit faire (ce qui ôte tout le côté naturel), il n'empêche que son large sourire aux lèvres fait plaisir à voir et indique qu'elle est aujourd'hui bien dans sa vie !