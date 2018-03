Britney Spears : Bombesque, elle entretient son corps de rêve

Longtemps moquée pour ses kilos en trop alors qu'elle souffrait d'une véritable addiction à la junk food, Britney Spears a largement retrouvé son corps de sirène depuis quelques années. La chanteuse américaine s'entretient régulièrement et intensément.

Sur Instagram, la star de 36 ans, qui sort avec le très sexy Sam Asghari, a partagé sa séance de sport, s'affichant en petit short et brassière. Une tenue qui dévoile ses courbes parfaites et son ventre ultraplat. L'interprète de Toxic, qui a équipé de dizaines de machines une pièce de sa propriété de Los Angeles, pratique particulièrement le fitness, notamment avec des poids. Sans doute que la maman de Sean Preston (12 ans) et Jayden James (11 ans) - ses enfants au coeur d'une guerre financière avec son ex-mari Kevin Federline - se prépare-t-elle activement pour sa tournée. A moins que ce ne soit pour se plaire, tout simplement...

La chanteuse, qui a mis fin sa lucrative résidence de Las Vegas, va se produire en dehors du sol américain dès le 12 juillet et elle passera par l'Angleterre, la France et la Belgique.