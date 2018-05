Britney Spears : Complice avec ses fils, "plus grands" qu'elle !

Mardi 29 mai 2018, Britney Spears a posté une photo d'elle et de ses fils, ce qu'elle faisait nettement moins ces derniers temps (au profit de clichés de son chéri Sam...) : Sean, 12 ans, et Jayden James, 11 ans. La chanteuse américaine a confié qu'elle n'en revenait pas qu'ils grandissent si vite.

"J'adore quand on se rend dans notre resto préféré le dimanche. Les garçons sont plus grands que moi maintenant !!!!!", a-t-elle commenté en légende d'un cliché visiblement pris quelques jours plus tôt. Les fils de Britney Spears, nés de son mariage passé avec Kevin Federline – qui a récemment enclenché une action en justice pour augmenter la pension alimentaire que la chanteuse lui verse – ont effectivement bien changé physiquement : ce sont désormais des pré-ados craquants.

"Rien d'autre ne me fait plus plaisir en tant que mère que de voir ces garçons grandir, sourire et rire !! Ils sont mon monde et j'adore les jours comme celui-ci quand ils courent partout et jouent ensemble", avait déclaré un peu plus tôt ce mois-ci sur les réseaux sociaux Britney Spears, qui partage leur garde avec son ex-mari. La star de 36 ans, dont la tournée mondiale débute en juillet, fait en sorte de toujours leur faire plaisir et part ainsi régulièrement en voyage avec eux.