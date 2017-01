Britney Spears en couple : La popstar officialise avec son nouveau chéri !

La nouvelle année est placée sous le signe de l'amour pour la jolie Britney Spears ! La popstar, désespérément célibataire depuis sa rupture avec le producteur Charlie Ebersol l'an passé, est de nouveau sur un petit nuage. Comme en témoignent plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le site du Daily Mail, la chanteuse de 35 ans s'est dégoté un nouvel amoureux. Et pas n'importe lequel !

Comme nous vous l'avions annoncé le mois dernier, l'interprète de Baby One More Time a craqué... pour le beau gosse star de son dernier clip Slumber Party : Sam Asghari. Le brun ténébreux, qui a joué les figurants dans sa très sensuelle vidéo, a finalement succombé aux charmes de la chanteuse à la mémoire de poisson rouge. Sur sa page Instagram, Brit Brit a souhaité une bonne nouvelle année à ses nombreux followers, publiant un cliché d'elle au restaurant avec son amoureux. Sur la photo, le jeune homme enlace une Britney Spears tout sourire.

Ce n'est pas la première fois que Sam et Britney sont photographiés ensemble. Une semaine plus tôt, le couple avait déjà célébré Noël ensemble. La star avait alors publié des vidéos sur son compte Snapchat, histoire d'officialiser les choses. De quoi confirmer les propos d'une source proche de Britney qui a assuré que son nouveau chéri s'entendait à merveille avec les enfants qu'elle a eu avec son ex-mari Kevin Federline : Jayden (10 ans) et Sean (11 ans).

"Britney n'est jamais restée aussi longtemps célibataire et elle n'a jamais caché qu'elle était désespérément seule. Elle a eu quelques rencards très discrets l'an passé, mais Sam est le premier homme à lui avoir vraiment fait tourner la tête, elle est complètement sous le charme, mais elle ne veut pas officialiser leur idylle tant que ses enfants ne l'ont pas rencontré pour de bon", rapportent les journalistes du Daily Mail. Pourvu que ça dure !