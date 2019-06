Britney Spears : En tenue d'écolière, elle inquiète ses fans

Le 28 juin 2019, Britney Spears a décidé de partager une photo un peu spéciale à ses followers. On aperçoit la jeune femme de 37 ans habillée en tenue d'écolière. Elle écrit : "J'ai voulu faire du shopping aujourd'hui mais je n'ai rien trouvé !!! Enfin... j'ai quand même acheté un joli bracelet !" Maman de deux garçons nés de son union avec Kevin Federline (Sean Preston, 13 ans et Jayden James, 12 ans), Britney semble vouloir rendre hommage à la tenue emblématique qu'elle portait dans le clip Baby One More Time. Sortie en novembre 1998, cette chanson a été l'un des plus gros hits de Britney.

One more time

En janvier 2019, Britney publiait également la pochette de son album Baby One More Time. Elle écrivait : "Pouvez-vous croire que cet album est sorti il ​​y a 20 ans aujourd'hui ? Je ne peux pas le croire. Ça a été le voyage de toute une vie, rempli de hauts et de bas, mais je suis reconnaissante pour chaque moment. Apprendre à vous connaître au fil des ans a été une expérience incroyable, et ça valait la peine. Merci pour votre soutien d'il y a 20 ans, jusqu'à aujourd'hui. Je suis bénie."