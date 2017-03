Britney Spears et sa nièce Maddie en famille à Disney, un mois après le drame

Après la pluie, le beau temps. Un mois après le terrible accident de sa nièce Maddie, Britney Spears a emmené toute sa famille faire la fête à Disneyland. Sur les réseaux sociaux ce lundi 13 mars, la popstar de 35 ans a partagé avec ses nombreux abonnés plusieurs photos de leur joyeuse journée au royaume de Mickey.

Britney et ses enfants Sean (11 ans) et Jayden (10 ans), ainsi que ses nièces Maddie (8 ans) et Lexie (6 ans), mais aussi sa mère Lynn et sa soeur Jamie Lynn avec son mari Jamie Watson ont fait le voyage en jet privé la veille, afin d'assister à la réouverture du Planet Hollywood de Disney World. Rappelons que l'interprète de Slumber Party enchaîne depuis trois ans les concerts au Planet Hollywood de Las Vegas, où elle tient une résidence. Sa présence à l'inauguration n'était donc pas complètement fortuite.

"On s'est tellement amusé", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en légende d'une photo du groupe quittant l'établissement devant une foule en délire. "Quelle belle journée en famille, merci Planet Hollywood", a-t-elle ajouté en publiant plusieurs photos de leur séjour. En l'absence de son chéri Sam Asghari, Britney Spears s'est régalée de délicieux gâteaux fourrés à la crème avant d'aller faire un tour dans les célèbres tasses d'Alice au Pays du Merveilles et d'essayer d'autres attractions à sensations fortes.

La chanteuse a aussi fait un tour à la boutique de l'établissement, sans doute pour gâter sa nièce Maddie. Tout est bien qui finit bien pour la fille Jamie-Lynn et son ex Casey Aldridge, qui a frôlé le pire le mois dernier après un accident de quad qui avait bien failli tourner au drame. Hospitalisée alors qu'elle était inconsciente, la petite était finalement revenue à elle, comme par miracle, pour le plus grand soulagement de sa famille.