Britney Spears et Sam Asghari : Selfie complice pour les deux inséparables

Britney Spears et son nouveau chéri ne se cachent plus ! Un peu plus d'un mois après sa rencontre avec le beau Sam Asghari, Brit Brit ne lâche plus le beau gosse d'une semelle. Après avoir célébré les fêtes de fin d'année ensemble, le couple continue d'inonder les réseaux sociaux de son amour. La chanteuse de 35 ans a récemment publié sur sa page Instagram une vidéo des deux tourtereaux affublés du célèbre filtre de chien de l'application Snapchat.

Tirant la langue à l'objectif, les amoureux sont apparus complices, allongés l'un contre l'autre sur le même lit. Un cliché plein d'amour, qui a fait le buzz sur la Toile. Certains abonnés de la popstar n'ont pas hésité à lui dire à quel point ils étaient "trop mignons" tandis que d'autres la mettaient en garde afin qu'elle ne reproduise pas les mêmes erreurs qu'avec son ex-mari le danseur Kevin Federline, qu'elle a épousé en 2004 avant de divorcer trois ans plus tard.

Une union qui lui a coûté cher mais qui lui a quand même permis d'avoir deux beaux enfants, Jayden et Sean, aujourd'hui respectivement âgés de 10 et 11 ans. Selon les informations du site RadarOnline, le père de la chanteuse ne verrait pas non plus sa nouvelle idylle d'un très bon oeil. Rappelons que Britney Spears est sous la tutelle de ses parents depuis son burn-out il y a dix ans.

Très inquiets pour leur fille, qui collectionne les échecs amoureux, James et Lynne auraient des doutes quant à la sincérité du beau gosse, qu'elle a recruté pour le tournage de son dernier clip Slumber Party. Toujours est-il que Britney Spears, célibataire depuis sa rupture avec le producteur Charlie Ebersol, semble plus heureuse que jamais. Espérons qu'après ses nombreuses déceptions, elle aura enfin trouvé chaussure à son pied.