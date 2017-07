Britney Spears et son chéri partagent une adorable vidéo de couple

Britney Spears et le beau Sam Asghari continuent de filer le parfait amour. Cela fait plusieurs mois maintenant que la célèbre popstar est en couple avec le jeune mannequin et professeur de fitness qu'elle a rencontré sur le tournage de son clip Slumber Party.

Partie sur les routes ces dernières semaines dans le cadre de sa tournée, qui l'a menée jusqu'au Japon et en Israël, la chanteuse n'a pas pu le voir autant qu'elle voulait. Heureusement, elle est finalement de retour au bercail et en profite pour savourer de tendres moments avec son amoureux. Sur les réseaux sociaux où elle documente largement son quotidien, elle a partagé sa joie de leurs retrouvailles.

L'interprète de Baby One More Time a récemment publié une adorable vidéo du couple en train de se fendre la poire sur la chanson Mi Gente, de J. Balvin et Willy William. Leurs visages multipliés en plusieurs exemplaires grâce à un filtre Snapchat, on peut les voir dodeliner de la tête avant que Brit Brit ne tire la langue puis explose de dire. "Je suis trop nulle avec ça, je ne peux pas le faire", explique-t-elle en cachant son visage dans ses mains.

Le clip en question, visionné plus d'un million de fois sur sa page personnelle, a fait le bonheur ses millions d'abonnés qui adorent suivre ses aventures. La pétillante blonde de 35 ans alimente régulièrement son compte avec des photos de famille, notamment de ses deux enfants Sean (11 ans) et Jayden (10 ans), qu'elle partage avec son ex-mari Kevin Federline, mais aussi sa routine sportive ainsi que ses prouesses sur scène.