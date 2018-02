Britney Spears in love : Sa tendre déclaration à son chéri Sam Asghari

Heureuse en amour, Britney Spears s'est emparée des réseaux sociaux lundi 5 février 2018 pour adresser une tendre déclaration à celui qui partage sa vie, Sam Asghari. L'occasion pour la chanteuse de rappeler que son histoire d'amour avec le danseur et coach sportif s'intensifie de jour en jour. "Je suis avec cet homme depuis plus d'un an... Il m'inspire tous les jours à être une meilleure personne et ça me donne le sentiment d'être la fille la plus chanceuse au monde !!", a-t-elle écrit en légende d'une photo du couple.