Britney Spears internée en hôpital psychiatrique... son petit ami réagit

Britney Spears aurait été admise en hôpital psychiatrique "la semaine dernière", à sa demande, selon le toujours très bien informé TMZ.com. En état de "détresse émotionnelle", la chanteuse de 37 ans y suivra un traitement qui devrait durer au moins trente jours. En cause : l'état de santé inquiétant de son père, Jamie. Il aurait subi deux opérations afin de soigner ses problèmes aux intestins et au colon. La seconde opération, la plus récente, aurait entraîné des complications.

La santé de son père inquiète beaucoup Britney Spears, qui déjà en janvier dernier avait décidé de suspendre un temps ses concerts à Las Vegas afin de prendre soin de lui. "Il y a quelques mois, mon père a été hospitalisé, il a frôlé la mort. Je suis tellement reconnaissante qu'il ait survécu, mais il a encore du chemin à parcourir avant d'être guéri. C'est une décision difficile à prendre, mais j'ai décidé d'accorder mon temps et mon énergie à ma famille", avait-elle annoncé sur Instagram.

Mercredi 3 avril 2019, elle a publié un message, toujours sur Instagram, pour dire à ses fans qu'elle serait absente quelques semaines. Elle a dévoilé une photo, avec le message suivant : "Aimez prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit". En légende, l'interprète de Toxic a ajouté : "On a tous besoin de prendre du temps pour soi." Son compagnon, Sam Asghari, a publié la même photo sur son compte personnel. "Ce n'est pas de la fragilité, c'est un signe absolu de force. Les gens devraient s'en inspirer, c'est mon cas", a-t-il écrit, en soutien à sa chérie.