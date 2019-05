Britney Spears internée: sa mère en conflit avec son traitement, jugé trop lourd

Britney Spears ne se serait toujours pas remise depuis qu'elle est hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Selon les informations de TMZ.com, les médicaments ne marcheraient pas véritablement et, pour couronner le tout, elle fait face, avec sa mère, Lynne Spears, à un conflit. Celle-ci se rendra au tribunal vendredi 10 mai 2019 pour demander au seul tuteur légal (qui gère son argent, sa carrière et tout le reste), son père Jamie, de l'informer de toutes les décisions médicales qu'il prend.

En effet, toujours selon le site américain, Lynne Spears serait très inquiète pour Britney : elle aurait lu qu'elle serait retenue contre son gré au sein de l'établissement psychiatrique et qu'elle y serait gavée de médicaments qu'elle ne voudrait pas prendre. Sa mère ne demande pas à devenir la tutrice de Britney Spears, mais veut juste savoir ce qu'il se passe, motivée par le mouvement "FreeBritney".

Depuis son hospitalisation, Britney Spears n'aurait pas totalement regagné son autonomie. Elle ne serait pas autorisée à avoir un smartphone. À la place, la compagne de Sam Asghari dispose d'un vieux téléphone à clapet, afin d'éviter qu'elle ait accès à internet. Toujours selon TMZ.com, Britney se serait délibérément rapprochée de sa mère afin d'obtenir davantage de liberté.

Jamie est le tuteur légal de Britney et gère absolument toute sa vie depuis sa crise en 2008, au cours de laquelle elle s'était rasé le crâne devant des paparazzi. Victime de récent problèmes au colon, Jamie a une très mauvaise santé et il a failli mourir après une opération compliquée. C'est pour cette raison que la santé mentale de Britney s'était détériorée il y a quelques semaines, l'incitant à se faire interner en hôpital psychiatrique pendant trente jours. L'audience qui donnera peut-être accès au dossier médical de Britney Spears à sa mère est prévue pour le vendredi 10 mai 2019. Il est d'ailleurs possible que la chanteuse de 37 ans y assiste.