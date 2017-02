Britney Spears : La poitrine cette fois volontairement dénudée...

Longtemps considérée comme l'une des chanteuses les plus sexy du monde, Britney Spears avait perdu son statut à cause de sa passion pour la junk food, l'alcool et la drogue. Mais, depuis quelques années, la star a repris du poil de la bête et elle a retrouvé un corps de rêve. Sur les réseaux sociaux, elle le partage avec ses fans...

Début février, Britney Spears s'était involontairement retrouvée les seins à l'air sur la scène de l'hôtel-casino Planet Hollywood à Las Vegas pendant un concert. Mais, le 19 février sur Instagram, elle a délibérément choisi d'exposer sa poitrine. L'interprète de Work Bitch a pris la pose, le buste dévêtu et cachant ses seins d'un bras. La raison ? Inconnue... Aurait-elle besoin de faire le buzz pour vendre des places de sa résidence permanente dans la ville du péché, pourtant prolongée face au succès ? Ou serait-elle peut-être un peu exhibitionniste ? Quoi qu'il en soit, la star de 35 ans a raison d'assumer son corps puisqu'elle se donne du mal pour être au top, multipliant les séances de sport.

Britney Spears, qui a récemment eu une sacrée frayeur après la brève hospitalisation de sa nièce Maddie, poursuit les représentations de son spectacle Piece of Me mais aura droit à des vacances cet été puisqu'il n'y a pas de dates prévues en juin et juillet. L'occasion d'emmener ses fils Sean (10 ans) et Jayden (9 ans) en voyage !