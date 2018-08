Britney Spears : La surprise de son chéri Sam Asghari...

Après le succès de sa résidence permanente à Las Vegas, Britney Spears a décidé de repartir sur les routes pour proposer à ses fans n'ayant pas les moyens de se déplacer jusque dans le Nevada, de voir son spectacle Piece of Me. Ainsi, après plusieurs dates américaines, elle parcourt l'Europe depuis le début du mois d'août. Son amoureux a fini par la rejoindre.

Sur Instagram, mercredi 15 août 2018, quelques heures avant de monter sur la scène du Sportpaleis d'Anvers, en Belgique, Britney Spears a pris la pose avec son compagnon. "@samasghari est venu me rendre visite en Belgique, alors on a dansé avant mon show ! Quelle soirée parfaite. #PieceofMe", a écrit la star de 36 ans légende de deux photos où elle pose avec le beau brun. L'interprète de Toxic, Baby one more time ou Womanizer, qui a retrouvé son corps de rêve, aime effectivement se dépenser avec son amoureux comme le montre régulièrement sur les réseaux sociaux. Si elle a repris du poil de la bête depuis plusieurs années, son niveau de danse n'a malheureusement pas retrouvé son prestige passé et est aujourd'hui assez robotique...