Britney Spears, le biopic : Un "tournage traumatisant" pour Natasha Bassett

La chaîne américaine Lifetime est réputée pour ses biopics à sensation, rarement approuvés par les vedettes à qui ils sont consacrés. Britney Ever After ne devrait pas faire exception. Dix ans après le triste mais néanmoins fameux pétage de plombs de Britney Spears, la chaîne américaine est revenue sur la carrière de la popstar, depuis ses premiers succès jusqu'à sa terrible descente aux enfers.

La première bande-annonce du téléfilm, dont la diffusion est prévue pour le 18 février prochain, vient de tomber et elle est explosive. On y voit Britney Spears, incarnée à l'écran par l'actrice australienne Natasha Bassett, sur scène puis harcelée par les paparazzi, se saisir d'une tondeuse pour se raser la tête - un épisode choc de son parcours. "Je ne dirais pas que j'allais bien, à l'époque, parce que de toute évidence, ce n'était pas le cas", déclare l'actrice en voix off.

Le trailer fait la part belle à d'autres événements marquants de la vie de "la popstar du millénaire aux 100 millions d'albums vendus dans le monde", notamment son mariage avec le danseur Kevin Federline et son altercation avec un photographe qu'elle a attaqué à coups de parapluie. "Tout ça, c'est très flou si tu vois ce que je veux dire", se défend BritBrit à l'écran, qui assure "rester forte pour ses fans qui la poussent à avancer".

Après le tournage "extrêmement traumatisant" du biopic, l'actrice de 23 ans qui a accepté la lourde tâche de l'incarner a confié avoir "bien plus d'empathie" envers Britney désormais. "Elle n'est pas comme tout le monde, elle a dû gérer ses problèmes alors que le monde entier la regardait. Le public l'a à l'oeil en permanence, elle a été poursuivie par les paparazzi toute sa vie. Je la trouve très forte, c'est admirable de voir comment elle fait face émotionnellement à toute cette pression", a-t-elle déclaré aux journalistes du New York Daily News.

Des propos qui ont laissé de marbre la vraie Britney Spears, qui "n'a pas donné sa bénédiction quant au biopic", si l'on en croit ses porte-parole, et préfère s'amuser sur Snapchat avec ses enfants et son nouveau chéri Sam Asghari.