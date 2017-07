Britney Spears : Maman de deux enfants, elle se confie

Jongler avec la casquette de popstar et celle de mère de famille, c'est parfois difficile à réaliser dans le starsystem. Mais pour Britney Spears, il n'y a aucune ambiguïté : ses enfants sont sa priorité ! Elle qui, après ses nombreux dérapages, avait perdu la garde de ses deux bouts de chou a bien appris de ses erreurs.

La célèbre chanteuse, qui semble vivre des jours heureux aux côtés de son compagnon Sam Asghari, s'est exprimée sur la façon dont elle élève ses garçons (Sean Preston et Jayden James Federline), son expérience de mère célibataire, mais également son rapport avec la notoriété dans les pages du magazine People.

Pour celle qui faisait le show au Japon tout récemment, il est clair que "[ses] enfants passent en premier, en toutes circonstances", et ce, qu'importe ses nombreuses sollicitations et son emploi du temps parfois trop compliqué. La satisfaction que lui procure sa progéniture est bien plus importante : il n'y a "rien de plus gratifiant que d'être une maman et que de voir ses fils grandir pour devenir de jeunes hommes", revendique-t-elle.

L'interprète du très célèbre tube Toxic assure que "la balance entre la vie professionnelle et la vie familiale peut être un vrai challenge" à ses yeux. Cela nécessite "une organisation rigoureuse". D'ailleurs, elle fait toujours de son mieux pour prendre du temps avec les enfants qu'elle a eus avec son ex-mari Kevin Federline : "Je fais toujours mon maximum pour organiser mon emploi du temps autour de ma famille, autant que possible."

En bref, jouer les mamans ce n'est pas si facile... et ça Britney en est totalement consciente !