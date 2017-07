Britney Spears professionnelle du play-back ? Elle répond aux rumeurs en chanson

Britney Spears sait-elle encore chanter ? Alors qu'une grande partie des professionnels de l'industrie lui sont tombés dessus cette semaine, lui reprochant de faire du play-back lors de ses concerts, la popstar de 35 ans a tenu à prouver à tout le monde qu'elle avait encore du coffre, directement depuis la scène d'une de ses représentations.

Alors qu'elle donnait un concert à Singapour ce week-end, la chanteuse a fait preuve de ses performances vocales en reprenant le mythique "Joyeux anniversaire" pour son ami de longue date, et garde du corps, Jacob. "J'ai un ami très cher qui est présent ce soir. Ça fait cinq ans qu'il travaille avec moi – ça va me faire pleurer – et c'est l'une des personnes que je préfère au monde. Il s'appelle Jacob. S'il vous plaît, tout le monde, chantons-lui un joyeux anniversaire", a-t-elle déclaré avant de se mettre à chanter.

En témoigne une vidéo d'un fan publiée sur les réseaux sociaux, l'interprète de Slumber Party n'a fait aucune fausse note pendant son interprétation. Malheureusement, il en faudra un peu plus à Brit Brit pour faire taire ses détracteurs. Un peu plus tôt dans la semaine, elle a profité d'une interview pour une émission de télé israélienne pour tenter de mettre un terme aux vilaines rumeurs.

"C'est drôle, beaucoup de gens pensent que je ne chante pas en live. En fait, parce que je danse beaucoup pendant mes concerts, j'ai effectivement un peu de play-back mais c'est toujours un mélange de ma voix et du play-back. Ça me rend dingue parce que je me casse vraiment le c*l pour chanter et danser en même temps, et personne n'y accorde le moindre crédit", a déclaré Britney Spears, actuellement en tournée en Asie après avoir tenu pendant trois ans une résidence au Planet Hollywood de Las Vegas.

Au début de sa résidence dans la Cité du Vice, le manager de sa tournée Adam Lever avait déjà été obligé de prendre sa défense, assurant que "personne ne [pouvait] danser et chanter pendant 90 minutes d'affilée". N'en déplaise à ses détracteurs, les fans de la chanteuse sont pour leur part ravis de ses performances puisqu'ils n'ont eu de cesse de venir ou de revenir la voir pendant toute la durée de sa résidence, qui arrive bientôt à son terme. Les billets pour ses derniers shows, dont le dernier se tiendra le soir du réveillon, se vendent d'ailleurs toujours comme des petits pains !