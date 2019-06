Britney Spears : "Réduite au silence", "menacée", sa lettre choc à son entourage

Britney Spears serait-elle en train de faire semblant d'être heureuse ? Une bonne majorité de ses fans pensent que oui, à la vue de ces étranges publications Instagram où on la voit faire du sport et sourire à outrance. Tout cela serait dû à son père et à sa team, qui sont accusés de l'avoir internée de force en avril 2019. Une autre preuve vient s'ajouter à cette hypothèse : la publication d'une lettre écrite par Britney entre 2009 et 2010, où elle accuse son équipe de "contrôler" sa vie et de "la menacer constamment".

"Réduite au silence"

La personne qui a fourni cette lettre au Daily Mail précise qu'elle a été rédigée à la troisième personne et qu'elle est censée justifier le burn out qui avait mené à son admission en hôpital psychiatrique en 2008. "Elle n'avait pas la chance de s'exprimer et d'être entendue. Elle était frustrée par ce qu'il se passait, ce qui était rapporté. Ce qui est arrivé à Britney remonte à il y a un an et les gens doivent passer à autre chose", confie la compagne de Sam Asghari

Britney revient notamment sur la fois où elle s'est enfermée dans la salle de bain avec ses deux fils. Son ex, Kevin Federline, qui avait obtenu la garde des enfants, était chez elle pour les récupérer. Les policiers avaient remarqué qu'elle était sous l'influence d'une substance inconnue. "Lorsque ses enfants ont été emmenés et qu'elle s'est enfermée dans la salle de bain, son comportement est compréhensible. Son amie à la porte lui a assuré que les policiers étaient partis. Mais elle lui a menti et ses enfants ont été emmenés. Elle est devenue incontrôlable, comme toute mère dans de telles circonstances", explique-t-elle dans sa lettre.

"Cette année, Britney a été réduite au silence et n'a pas pu parler de ce qu'il s'est réellement passé. Les personnes qui contrôlent sa vie ont en revanche gagné 3 millions de dollars cette année. (...) Britney a donné à son père le meilleur emploi du show business. Elle aimerait obtenir le respect qu'elle mérite", conclut-elle.

Suivi thérapeutique

Alors qu'elle est sortie depuis plusieurs semaines d'hôpital psychiatrique , Britney Spears serait toujours suivie par une équipe médicale. "Après la thérapie et après avoir été bien trop sérieuse, ça fait du bien d'être débile !", écrivait-elle le 31 mai 2019, en légende d'une vidéo où elle fait des grimaces.

Ballade en vélo

Toujours déterminée (ou forcée ?) à montrer qu'elle va mieux, Britney s'est affichée au côté de son chéri, Sam Asghari, profitant d'une belle balade à vélo. On ne sait cependant pas si cette photo, publiée le 1er juin 2019, a été prise récemment. "Si reconnaissante d'avoir cet endroit près de chez moi. Je me suis offert un nouveau vélo et j'ai l'impression d'être au paradis", a-t-elle écrit. Une photo d'autant plus suspecte que, comme beaucoup de fans l'ont fait remarquer, Britney à l'air jeune sur ce cliché. Sam Asghari n'a pas publié d'autres images issues de cette sortie. "La communication de crise est une vraie chose. Qui est en train de poster autant sur son compte ?", s'est interrogée une fan.