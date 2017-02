Britney Spears : Sa nièce a enfin repris connaissance après son grave accident !

Secourue par des urgentistes après avoir passé plusieurs minutes sous l'eau à la suite d'une chute dans un lac alors qu'elle s'amusait sur un véhicule tout-terrain dans la propriété familiale à Kentwood (Louisiane), Maddie (8 ans), la fille de Jamie Lynn Spears et nièce de Britney, commence à aller mieux !

Hospitalisée depuis le 5 février à la Nouvelle-Orléans, Maddie était dans un état "stable mais critique". Alors que le clan Spears avait demandé aux gens de prier pour sa guérison, on apprend via la presse américaine que la petite fille a repris connaissance et qu'elle parle. Jamie Watson, le mari de Jamie Lynn Spears et beau-père de Maddie (son papa est Casey Aldridge), a publié un message sur Instagram. "Merci à tous pour vos prières. Maddie va de mieux en mieux. Merci beaucoup à tous", a-t-il écrit. Il a accompagné son message d'une photo sur laquelle on peut lire la citation "Croire aux miracles".

Le shérif du comté de Tangipahoa (dont dépend Kentwood) a fait une déclaration à la presse dans laquelle il apporte lui aussi de bonnes nouvelles. "Avec son père, sa mère et son beau-père à ses côtés, Maddie a repris conscience dans la journée du mardi 7 février. Elle est lucide sur les gens qui l'entourent et reconnaît les membres de sa famille qui ont assuré auprès d'elle une garde heure par heure depuis l'accident. (...) Maddie continue à être alimentée en oxygène et elle est sous monitoring mais il semble qu'elle ne souffre d'aucune lésion neurologique due à l'accident", a-t-il déclaré.