Britney Spears, sa nièce dans un état critique : Son père sort du silence...

La famille de Britney Spears reste mobilisée ce lundi après le très grave accident dont a été victime la nièce de la popstar, Maddie, âgée de 8 ans. Dimanche 5 février, la fille de Jamie-Lynn Spears a été hospitalisée d'urgence après avoir été victime d'un grave accident survenu à bord d'un véhicule tout-terrain, à Kentwood (Louisiane).

Au lendemain du drame, le père de Jamie et Britney est sorti du silence pour inviter tout le monde à prier pour la fillette. "Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à prier pour notre bébé Maddie", a-t-il déclaré aux journalistes du site Entertainment Tonight. De son côté, TMZ.com, qui rappelle que la petite a été grièvement blessée, souligne que l'équipe médicale juge son état "critique mais stable".

Jusqu'à présent, la famille est restée très discrète et n'a laissé filtrer aucune information concernant les circonstances de l'incident, ainsi que ses terribles conséquences. TMZ, qui l'a révélé, croit savoir que la fillette de 8 ans était à bord d'un véhicule tout-terrain Polaris pour une "expédition de chasse" lorsque la voiture s'est brutalement "retournée".La nièce de Brit Brit se serait retrouvée dans un lac, bloquée sous l'eau "pendant plusieurs minutes", et aurait perdu connaissance. Le site américain ajoute qu'elle a été transportée, inconsciente, par avion à l'hôpital et que sa mère n'était pas au côté de sa fille au moment de l'accident. Mais dans la foulée, un porte-parole de la famille a démenti les propos rapportés par TMZ, sans apporter davantage de précisions.

"Les détails rapportés par les médias au sujet de l'incident concernant la fille de Jamie Lynn Maddie, sont incorrects. Pour le moment, la famille Spears demande à ce que tout le monde respecte son intimité durant ce moment et apprécie toutes les prières et le soutien", a-t-on déclaré chez People. Britney de son côté, n'a pas réagi.

Coline Chavaroche